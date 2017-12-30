بحلول 2020.. ” المياه الوطنية ” ترفع تغطيتها حتى 92% والصرف الصحي 65%

نايف السالم(صدى):

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، اليوم السبت، أن تغطية مشاريع الصرف الصحي في منطقة مكة المكرمة بلغت 61%.

وأوضح ” الموكلي ” أنه من المتوقع ارتفاع هذه النسبة إلى 65% بحلول عام 2020، وفقًا للبرامج والمشروعات التي تنفذها الشركة حاليًا ولاتي ستنفذها خلال الفترة المقبلة.

وأشار خلال مؤتمر إعمار منطقة مكة المكرمة، إلى أن تغطية شبكة المياه في مكة المكرمة بلغت حاليًا 66%، وتسعى الشركة إلى رفعها حتى 92% بحلول عام 2020.