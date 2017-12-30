جهات حكومية تدعو ” المطابقة المتخصصة ” في تغطية مجالات منها أعمال الدفاع المدني

حمود العنزي(صدى):

دعت كل من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمديرية العامة للدفاع المدني ووزارة التجارة والاستثمار، جهات تقويم المطابقة، التي لديها إمكانات لتغطية مجالات منها (مواد

وأجهزة ومعدات الوقاية والحماية من الحريق، والمصاعد والسلالم الكهربائية، وألعاب مدن الملاهي، والمراجل البخارية وأوعية الضغط، وأسطوانات وخزانات الغاز، والأجهزة التي تعمل بالغاز ، وشبكات الغاز في المباني، والتكسيات الخارجية للمباني) بالتقدم إلى هيئة المواصفات لقبولها، ثم تعيينها من قبل وزارة التجارة والاستثمار، حتى تتمكن من مزاولة إجراءات تقويم المطابقة، كمنح الشهادات للمنتجات والفحص والتفتيش.

يأتي ذلك في إطار الجهود الحكومية لتفعيل دور القطاع الخاص وفق رؤية 2030 ومبادرات برنامج التحول الوطني 2020.

وتبذل الجهات التشريعية والرقابية جهوداً متواصلة لمنع تداول أو استخدام المنتجات المخالفة للوائح الفنية التي تصدرها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، لضمان كفاءة جهات تقويم المطابقة، وحماية المستهلك.