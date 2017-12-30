بالفيديو.. إيرانية لـ ” خامنئي ” : لماذا تصرف أموالنا على تدمير العراق

طهران(صدى):

وصلت الاحتجاجات الإيرانية إلى ذروتها، وانقلبت الطاولة على النظام الإيراني الذي فشل في السيطرة على غضب مواطنيه في ظل انشغاله في دعم الإرهاب في الدول العربية، ومناصرة الدواعش وتمويلهم بالأسلحة والأموال على حساب معاناة الشعب.

وفتحت مواطنة إيرانية مشاركة في التظاهرات التي اندلعت في إيران خلال الأيام الماضية، النار على النظام الإيراني، موجهة الاتهام إليهم بزيادة معاناة الشعب، ودفعهم إلى السرقة وببيع أجسادهن للحصول على المال من أجل العيش.

ووجهت المواطنة في فيديو نشرته الصفحة الرسمية لـ ” الردع السعودي ” العديدمن التساؤلات لـ ” آية الله خامنئي ” قائلة: ” لماذا تصرف أموالنا وثروات بلادنا في تدمير تدمير العراق وسوريا، ولبنان، ودعم داعش ” .

واستكملت: ” إيران تعاني الفقر والفساد وغلاء المعيشة وبسببها دفع كثيرآ من شبابنا إلى (السرقة) وجعلا نساءنا (يبعن أجسادهن)!! ” ، مشيرة إلى أن إيران أصبحت الأن مدمرة.

وتدعي إيران دائمًا نصرة المظلومين في الخارج؛ كستار لأعمالها الإرهابية الخبيثة وتدخلها في شؤون الدول الأخرى.