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” الزكاة ” توضح موقف مساكن الأسر من ضريبة القيمة المضافة

” الزكاة ” توضح موقف مساكن الأسر من ضريبة القيمة المضافة
علي القحطاني(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم السبت، أن أن شركات ومؤسسات القطاع العقاري ستقوم بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة على مرحلتين ” شهرية وربع سنوية “.

وأوضح مدير إدارة العمليات بضريبة القيمة المضافة في الهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي، أن المرحلة الشهرية تخص الشركات التي تصل إيراداتها السنوية 40 مليون ريال فأكثر، بينما المرحلة الربع سنوية تخص الشركات التي تقل إيراداتها عن 40 مليون ريال.

وأكد ” الحربي ” أن مساكن الأسر أو الأقرباء حتى الدرجة الرابعة والممولة بالمرابحة أو الإجارة معفاة من ضريبة القيمة المضافة التي سيتم تطبيقها بدءً من بعد غد.

 


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