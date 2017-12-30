فتاة تجمع بين 3 أزواج في وقت واحد بينهم سعوديان 

القاهرة(صدى):

تجري النيابة العامة المصرية تحقيقاً مع فتاة تزوجت 3 أشخاص بعقود عرفية بينهم سعوديان، واحتالت علي أحدهم بمبلغ 45 ألف ريال بعد أن تعرفت عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضحت وسائل إعلام مصرية في تفاصيل الواقعة أن الطالبة أوقعت بمواطن سعودي، بعد أن أوهمته نيتها الزواج قبل أن تسلبه مبلغًا ماليًا يقدّر بـ45 ألف جنيه.

وعلى إثر ذلك قام المواطن بتحرير محضراً يتهم فيه الفتاة 21 سنة بسلبه مبلغًا ماليًا يقدّر بـ 45 ألف جنيه، بعد تحرير عقد زواج عرفي.

وتوصلت تحريات المباحث إلى المتَّهمة المتورطة في الواقعة، وتم ضبطها، واعترفت بزواجها من المجني عليه عرفيًا بعد أن تعرفت عليه على “ فيسبوك ” ، وعُثر بحوزتها على عقد زواج عرفي من شاب مصري 35 سنة.

كما عثر أيضا بحوزتها على العقد العرفي الثاني محرر بتاريخ 28 نوفمبر الماضي من زوج سعودي الجنسية يحمل جواز سفر، وتم التحفظ على المضبوطات، وعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.