حبس محمد مرسي و18 آخرين بقضية إهانة القضاء المصري 3 سنوات

القاهرة(صدى):

أعلنت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بحبس الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و18 آخرين 3 سنوات، في قضية إهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم يقصد بث الكراهية.

وقضت المحكمة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بالعاصمة المصرية القاهرة، إلزتم محمد مرسي بدفع مليون جنيه للقضاي محمد النمر علي سبيل التعويض المدني المؤقت؛ لاتهامه لإهانة القضاء.

وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء عن طريق النشر والإدلاء بأحاديث تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي.

كما نسب أمر الإحالة إلى محمد مرسي بسب وقذف موظف عام وذا صفة نيابية ” القاضي علي محمد أحمد النمر “، بوصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو 2013 بكونه ضابطًا مزورًا وما زال يجلس على منصة القضاء.