رجل يحطم ماكينة صرف آلى لسبب غير متوقع

تالاهاسي(صدى):

أقدم رجل على تحطيم ماكينة صرف آلي خارج بنك لإخراجها الكثير من المال، ما ألحق اضرار بالماكينة قُدرت بـ 5000 دولار أمريكي .

وقالت الشرطة إن وتقدم مدير بنك ويلز فارجو قدم بلاغا ضد رجل ضرب شاشة جهاز الصراف الآلي، ورصدت كاميرات المراقبة الحادث، وأضافت التقارير أن الرجل اتصل بالبنك للاعتذار عن تخريب الماكينة، وكشف أنه كان غاضبا بعدما أخرجت الماكينة أموالا كثيرة، ولكم الشاشة بيديه لأنه لم يعرف كيفية التصرف، وكان في عجلة من أمره للوصول إلى العمل.

وقال البنك إن الأضرار التي لحقت بالماكينة تجاوزت 5000 دولار أمريكي، وقام بتوجيه اتهامات ضد الرجل، حيث ألقت الشرطة القبض عليه بتهمة ارتكاب أعمال إجرامية.