مقتل 10 من طالبان في اشتباك مع قوات الأمن جنوب أفغانستان

كابول(صدى):

ذكر مسؤول أمني محلي في إقليم أوروزجان جنوب أفغانستان، أن عشرة على الأقل من عناصر طالبان قتلوا في اشتباك مع قوات الأمن، طبقًا لما ذكرته قناة ” تولو.نيوز ” التلفزيونية الأفغانية اليوم السبت.

وقال قائد شرطة منطقة خاس أوروزجان الملا عبد الصمد، إن قوات الأمن تصدت لهجوم شنته طالبان على مواقع تفتيش أمنية في المنطقة.

وأضاف عبد الصمد، أن العشرات من أفراد طالبان هاجموا أمس الجمعة مواقع تفتيش أمنية ببلدة شيخا بالمنطقة. وخلال الهجوم، قتل عشرة من عناصر طالبان وأصيب ثمانية آخرون.

وتابع عبد الصمد، أن عناصر طالبان فرت بعد ذلك من المنطقة، وخلال الاشتباك قتل جندي بالجيش الأفغاني وأصيب جنديان آخران، وخمسة من جنود الشرطة، حسب عبد الصمد. ولم تعلق طالبان على ذلك.