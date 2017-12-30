تفاعلا مع تغريدة مواطن .. ” التجارة ” تخالف محلا شهيرا بجدة تلاعب بالأسعار

عادل الحربي(صدى):

تجاوب المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين، اليوم السبت، بشكل سريع مع شكوى مواطن بشأن الغش التجاري في إحدى الماركات بأحد المولات الشهيرة.

حيث قام أحد المحلات التجارية الشهيرة بوضع أكثر من سعر على قطعة ملابس واحدة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بزيادة 10% قبل ميعاد تطبيقها، في حين تمثل الضريبة 5% فقط.

وأكد ” الحسين ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أنه تم ضبط المخالفة وتطبيق الغرامة الفورية على المنشأة المخالفة، واستدعائها لاستكمال الإجراءات وفق نظام مكافحة الغش التجاري.

ونشر ” الحسين ” صور أثناء ضبط المخالفة بعد وصول الشكوى بفترة قليلة، مؤكدًا على سرعة تجاوب الجهات المعنية بالشكوى، داعيًا كافة المستهلكين للمسارعة بالإبلاغ عن المخالفات التجارية لضبطها فورًا ومعاقبة المخالفين.

وكانت إحدى الصفحات المسئولة عن كشف الفساد ناشدت ” الحسين ” بسرعة ضبط أحد محلات الملابس المخالفة التي تقوم بتطبيق القيمة المضافة بنسبة 5% على منتجاتها قبل ميعاد تطبيقها، بالإضافة إلى استغلال قدوم الضريبة للزيادة بنسبة 10% بدلًا من 5%، وذلك بعد نشر أحد المستهلكين صورة لسعر قطعة ملابس مدون عليها رقمين مختلفين للسعر.