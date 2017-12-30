  • السبت 30

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. استخراج ناقة من خزان مياه بـ ” تربة “

استخراج ناقة من خزان مياه بـ ” تربة “

استخراج ناقة من خزان مياه بـ ” تربة “
نايف السالم(صدى):

تمكَنت الجهات المختصة في منطقة تربة بمكة المكرمة، من استخراج ناقة سقطت في خزان للمياه عمقه 1 متر.

وقال المركز الوطني للعمليات الأمنية في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” سقوط ناقه في خزان مياه مكشوف عمقه(١)م بـ تربة ساهمت الجهات المختصه بإستخراجها بصحة جيدة “.

 


الوسوم:, , ,

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 13520 ] نشر منذ 4 ساعات

زين مهيب رجال ولا طفل

[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 4 ساعات

1 متر! كيف استطعتم اخراجه بهذا العمق !!!

[ عدد التعليقات: 13520 ] نشر منذ 4 ساعات

لا كبيره واضح

[ عدد التعليقات: 1147 ] نشر منذ 2 ساعتين

جزاكم الله خير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *