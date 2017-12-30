استخراج ناقة من خزان مياه بـ ” تربة “
تمكَنت الجهات المختصة في منطقة تربة بمكة المكرمة، من استخراج ناقة سقطت في خزان للمياه عمقه 1 متر.
وقال المركز الوطني للعمليات الأمنية في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” سقوط ناقه في خزان مياه مكشوف عمقه(١)م بـ تربة ساهمت الجهات المختصه بإستخراجها بصحة جيدة “.
alfahd42[ عدد التعليقات: 13520 ] نشر منذ 4 ساعات
زين مهيب رجال ولا طفل
عبدالله[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 4 ساعات
1 متر! كيف استطعتم اخراجه بهذا العمق !!!
alfahd42[ عدد التعليقات: 13520 ] نشر منذ 4 ساعات
لا كبيره واضح
ماجد[ عدد التعليقات: 1147 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاكم الله خير