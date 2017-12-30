استخراج ناقة من خزان مياه بـ ” تربة “

نايف السالم(صدى):

تمكَنت الجهات المختصة في منطقة تربة بمكة المكرمة، من استخراج ناقة سقطت في خزان للمياه عمقه 1 متر.

وقال المركز الوطني للعمليات الأمنية في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” سقوط ناقه في خزان مياه مكشوف عمقه(١)م بـ تربة ساهمت الجهات المختصه بإستخراجها بصحة جيدة “.