بالصور.. مركز التأهيل الشامل للإناث بمكة ينفذ 14 برنامجا ثقافيا

نايف السالم(صدى):

نفذ مركز التأهيل الشامل للإناث بمكة المكرمه بقسميه ( الايوائي والرعاية النهارية ) التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة خلال الربع الاول من السنة الهجرية الحالية ١٤٣٩هـ ، مايعادل 14 برنامج مختلف في محتواه بين ايام عالمية وبرامج ثقافية ودينية وتربوي تطويري بالاضافة الى التوعوي والترفيهي لمقيمات القسم الايوائي واطفال الرعاية النهارية المشمولين بالرعاية وذلك بالتعاون مع العديد من المؤسسات الحكومية والخاصه وبعض الجهات التطوعية الاخرى وباشراف مشرفة القسم النسائي لمركز التاهيل الشامل للاناث بمكة المكرمة أ/ فردوس حمد الفريح واشراف مشرفة الرعاية النهارية أ/ هوازن غازي الأهدل .

وقد اشتملت البرامج على فعاليات تم تفعيلها واحتوت على برامج توعوية تم تفعيلها في الصروح التعليمية بمراحلها الثلاث الابتدائي والمتوسط والثانوي وايضاً استضافت المركز من قبل المركز الصحي بي كدي للتوعية بمناسبة اليوم العالمي للمعاق واحتوت البرامج التوعوية على تفعيل العديد من الأيام العالمية منها: سرطان الثدي ومكافحة العدوى وهشاشة العظام واليوم العالمي لذوي الاعاقة والسكري والغذاء والصحة النفسية اضافة الى البرامج الترفيهية على الالعاب والمسابقات الحركية بالاضافة الى الرحلات الخارجية الى مخيم الرمال والاستراحات والجدير بالذكر أن مركز التاهيل الشامل للاناث بمكة بقسميه الايوائي والنهارية لاتقتصر فعاليته على فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ولكن تهتم بتطوير ورفع كفاءة الكادر الوظيفي من خلال العديدمن المشاركات المجتمعية مع بعض الجهات الخاصة والجامعات لزيادة مستوى الكفاءة والمهارة بما يتوافق مع تحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة.