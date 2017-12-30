” الملحم ” يشيد بفكر مدرب النصر.. ويؤكد: الحل في الشباب

طلال الغامدي(صدى):

أشار الناقد الرياضي عادل الملحم، إلى أن فكر مدرب النصر ” جوستافو كونتيروس ” بشأن إشراك اللاعبين الشباب في المباريات هو أمر جيد، متمنيًا استمرار الأمر للتجهيز للموسم القادم.

وأضاف ” الملحم ” أن النجوم الكبار في النادي لا يقدمون شيء، مضيفًا أن الهلال قد حسم أمر الدوري، ولا يوجد شيء يخسرونه.

وفيما يتعلق بانتصار النصر بثلاثية على الأهلي، قال ” ملحم ” : ” فوز النصر على الاهلي مستحق وكان يمكن أن يسجل أكثر.. الفريق النصراوي يفوز على الأندية الكبيرة ويعاني أمام الفرق المتوسطة وهذه ليست شخصية فريق بطل “.