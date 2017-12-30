بالفيديو.. نادين نجيم : ” لا مانع لدي في الظهور عارية على الشاشة “

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو ، للقاء قديم للفنانة اللبنانية نادين نجيم وهي تصرح بأنه ليس لديها مانع بظهورها عارية على الشاشة خلال برنامج ” SORRY ” الذي صورته منذ سنوات، وعبر المتابعين عن سخطهم وغضبهم من تصريحاتها المسيئة .

وقالت نادين في الفيديو ” العمل بهوليوود بده تخطيط ما نها شغلة هينة ، وتابعت نادين ، في الغرب ليس هناك تنازلات للحصول على الدور ، هناك عقولهم مفتوحه وانا هيك بدي انسى انو ممنوع تظهر بوسه او يظهر ضهرك ، واذا كان هناك دور عارية او ببين جسدي ما عندي مانع اذا كان ها الدور بيضيفلي فأنا متصالحه مع جسدي ما عندي مشكلة ” .