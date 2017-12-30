استعدادا للانتقالات الشتوية.. صانع ألعاب ليفربول يبحث عن منزل في برشلونة

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر عن استعداد صانع ألعاب ليفربول البرازيلي فيليب كوتينيو؛ للرحيل عن ناديه خلال يناير القادم، و الانضمام لصفوف برشلونة.

وقالت المصادر أن ” كوتينيو ” بدأ بالفعل في البحث عن منزل للإقامة في برشلونة؛ على الرغم من رفض ليفربول فكرة التخلي عن صانع ألعابها الصيف الماضي، إلا أنه في النهاية يبدو أن المفاوضات نجحت.

وأبدى برشلونة استعداده لضم ” كوتينيو ” مقابل 150 مليون يورو، من أجل الحصول على خدمات اللاعب في الانتقالات الشتوية.