تعليم جازان يستقبل أكثر من 84 ألف طالب وطالبة لأداء اختبار منتصف العام الدراسي

تركي السالم(صدى):

هيأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان البيئة النفسية والتعليمية المناسبة للطلاب والطالبات للتحصيل العلمي في أداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1438/1439هـ التي تبدأ غدًا الأحد في جميع مدارس المنطقة.

وأكد المدير العام للتعليم بالمنطقة عيسى بن أحمد الحكمي أن الإدارة أنهت الاستعدادات لاستقبال الطلاب والطالبات في المرحلتين المتوسطة والثانوية بنين وبنات، من خلال العديد من الخطط والإجراءات لتهيئة لجان الاختبارات التي تسهم في توفير الجو التربوي والتعليمي والنفسي المناسب للطلاب والطالبات لأداء اختباراتهم .

وأضاف أن الإدارة أعدت خطة للزيارات الميدانية في فترة الاختبارات وكذلك متابعة مدارس المرحلة الابتدائية لإنهاء أعمالها للفترتين الأولى والثانية، والتأكد من أن جميع الطلاب والطالبات قد تم رصد مهاراتهم للفترتين ومساعدة المدارس في أي صعوبات قد تواجههم في ذلك ومعالجة طلبات الدعم الفني في نظام نور التي ترد من المدارس والمكاتب بالإضافة لمتابعة ومعالجة ما يستجد أثناء الاختبارات، متمنيا في الوقت ذاته التوفيق والنجاح لجميع الطلاب والطالبات.