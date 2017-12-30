وظائف للنساء بـشركة ” لاند مارك ” في 8 مناطق بالمملكة

فاطمة المالكي(صدى):

أشارت شركة لاند مارك العربية، إلى توافر عدد من الوظائف الشاغرة لديها، للنساء، في 8 مناطق بالمملكة، مشيرة إلى أن العمل فترتان 8 ساعات يوميًّا.

وشملت مناطق العمل كل من: الخبر، الجبيل، الدمام، الأحساء، الخفجي، النعيرية، حفر الباطن، بقيق.

وقالت إن مقابلات التقديم للوظائف ستبدأ غدًا الأحد 31/ 12/ 2017 في المكتب الرئيسي في مبنى سنتر بوينت الخبر الراكة الجنوبية مقابل إكسترا – الدور الأول.

وجاءت الوظائف كالتالي:1. مديرة معرض، بشرط وجود خبرة في المبيعات ولغة إنجليزية.2. بائعات.وأوضحت أنه على من يرغب بالوظائف تقديم سيرته الذاتية متضمنة عنوان الوظيفة والمدينة على الإيميل التالي:هنا