إنجاز 70% من أعمال تطوير شوارع نجران بتكلفة 29 مليون ريال

راشد آل شريه(صدى):

تشهد منطقة نجران قفزة نوعية في المشاريع التنموية البلدية، حيث تواصل الأمانة العمل على مشروع سفلتة وأرصفة الشوارع الرئيسية والفرعية في حي الفهد الشمالي.

وأكد وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس علي آل حرفش، أن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت 29.431.665 ريال، بنسبة إنجاز 70% حيث يجرى حاليًا العمل على استكمال الاعمال المتبقية.

وأوضح أن المشروع عبارة عن سفلتة طبقة أولى وثانية وإنارة لمخطط حي الفهد الشمالي وتأهيل شارع الملك خالد وشارع صهيب بن سنان وعدد من الشوارع الأخرى بالأسفلت والأرصفة والبردورات.

كما أشار إلى أن أمانة منطقة نجران تسعى لتحقيق أعلى مستويات الجودة في تنفيذ الأعمال؛ حيث تقوم بتطوير آليات تنفيذ الأعمال بصورة مستمرة وتوفر الكوادر الفنية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.