بالفيديو.. حليمة بولند ” أنا قمر لست نجوم “

نورة الشهري(صدى):

وصفت الإعلامية الكويتية حليمة بولند نفسها بالقمر ، خلا حلولها ضيفة بأحد البرامج التليفزيونية .

حيث قالت حليمة خلال اللقاء ” أسم بولند ماني مخترعته هاي أسم عائلتي .. وهو أسم عريق لعائلة كويتية أصيلة عريقة جميع الكويتيين الاصليين يعرفونه ” .

وتابعت حليمة ، ” كل انسان مشهور له ناس يهاجمونه .. فإن لم يكن لك حاقداً أو حاسداً فأعلم انك فاشل .. وأنا قمر ما ني نجوم ” .