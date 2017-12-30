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بالفيديو.. حليمة بولند ” أنا قمر لست نجوم “

بالفيديو.. حليمة بولند ” أنا قمر لست نجوم “
نورة الشهري(صدى):

وصفت الإعلامية الكويتية حليمة بولند نفسها بالقمر ، خلا حلولها ضيفة بأحد البرامج التليفزيونية .

حيث قالت حليمة خلال اللقاء ” أسم بولند ماني مخترعته هاي أسم عائلتي .. وهو أسم عريق لعائلة كويتية أصيلة عريقة جميع الكويتيين الاصليين يعرفونه ” .

وتابعت حليمة ، ” كل انسان مشهور له ناس يهاجمونه .. فإن لم يكن لك حاقداً أو حاسداً فأعلم انك فاشل .. وأنا قمر ما ني نجوم ” .

 

 


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9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 139 ] نشر منذ 1 ساعة

انتي عز الله انتي منتي من البشر
قلت يمكن ملاك يمكن حوريه و الشكل يظهر على شكل انسيه

[ عدد التعليقات: 335 ] نشر منذ 1 ساعة

بولند اسم منغولي ومعناه بالعربي محماس…
الله اعلم يمكن اجدادها من بدو (محاميس) منغوليا… خاصه ان لونها فاتح

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة

انتي عجوز متقفرطه ومتهذيه مع كل جهه خوياتكً كلهن جدات ههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 478 ] نشر منذ 57 دقيقة

ما عندها ثقه بنفسها ثقتها مهزوزه وعندها نقص و تغطي الشي هذا بشكلها الخارجي 😉

[ عدد التعليقات: 11371 ] نشر منذ 48 دقيقة

فعلا انتي القمر وغيرك نجوم بل نجوم خافته

تعلمن من انوثتها الطاغيه ورقتها ونعومتها ،، شوفن كيف
سوت في نفسها واعملن زيها ارجوكن

[ عدد التعليقات: 22666 ] نشر منذ 48 دقيقة

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 478 ] نشر منذ 37 دقيقة

اخوي برق نظرتك للأنثى نجم خافت راجع للي عندك في البيت فلا تعمم☺️

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