بالفيديو.. حليمة بولند ” أنا قمر لست نجوم “
وصفت الإعلامية الكويتية حليمة بولند نفسها بالقمر ، خلا حلولها ضيفة بأحد البرامج التليفزيونية .
حيث قالت حليمة خلال اللقاء ” أسم بولند ماني مخترعته هاي أسم عائلتي .. وهو أسم عريق لعائلة كويتية أصيلة عريقة جميع الكويتيين الاصليين يعرفونه ” .
وتابعت حليمة ، ” كل انسان مشهور له ناس يهاجمونه .. فإن لم يكن لك حاقداً أو حاسداً فأعلم انك فاشل .. وأنا قمر ما ني نجوم ” .
. الحساب برعاية 💖مركز الجناح الابيض الطبي💖 😀اسنان/تركيبات/جلدية/ليزر😁 @whitewingdentalcenter @whitewingdentalcenter2 . . #فوز_الفهد #حليمه_بولند #فرح_الهادي #الكويت #احلام_الشامسي #تركيا #هنادي_الكندري #افنان_الباتل #السعوديه #خلود_امين #خلودي #خلود_الصغيرة #حلا_الترك #لندن #جده #شوجي #سعد_المجرد #هيا_عبدالسلام #مي_العيدان #بلقيس_فتحي #المودل_روز #فجر_السعيد
انسان[ عدد التعليقات: 139 ] نشر منذ 1 ساعة
انتي عز الله انتي منتي من البشر
قلت يمكن ملاك يمكن حوريه و الشكل يظهر على شكل انسيه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6640 ] نشر منذ 1 ساعة
ياشين شوفه النفس☺😁
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 335 ] نشر منذ 1 ساعة
بولند اسم منغولي ومعناه بالعربي محماس…
الله اعلم يمكن اجدادها من بدو (محاميس) منغوليا… خاصه ان لونها فاتح
نايف[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
انتي عجوز متقفرطه ومتهذيه مع كل جهه خوياتكً كلهن جدات ههههههههههههه
بنت النور[ عدد التعليقات: 478 ] نشر منذ 57 دقيقة
ما عندها ثقه بنفسها ثقتها مهزوزه وعندها نقص و تغطي الشي هذا بشكلها الخارجي 😉
برق[ عدد التعليقات: 11371 ] نشر منذ 48 دقيقة
فعلا انتي القمر وغيرك نجوم بل نجوم خافته
تعلمن من انوثتها الطاغيه ورقتها ونعومتها ،، شوفن كيف
سوت في نفسها واعملن زيها ارجوكن
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22666 ] نشر منذ 48 دقيقة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
الوافي الشمال[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 46 دقيقة
يالبى الزين
بنت النور[ عدد التعليقات: 478 ] نشر منذ 37 دقيقة
اخوي برق نظرتك للأنثى نجم خافت راجع للي عندك في البيت فلا تعمم☺️