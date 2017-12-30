بالفيديو.. قرويون يلقون كاهنا درسا قاسيا لاستغلاله النساء جنسيا

نيودلهي(صدى):

قام عدد من الرجال والنساء ببلدة فريندافان في ولاية أوتار براديش بالهند ، بالاعتداء بالضرب على كاهن بالعصي بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي على النساء.

وظهر مجموعة من الرجال في مقطع فيديو متداول يحتجزون الكاهن ويشجعون النساء على ضربه قبل أن ينضم إليهما بعض الرجال ويقومون بخلع سرواله.

وأكدت وسائل إعلام هندية أن سيدتين من ولاية ماهاراشترا ادعتا أن الكاهن استغلهما جنسيا، وهو مجرد حادث آخر يتعلق بارتكاب رجال الدين المعروفين باسم ” جادمن ” جرائم جنسية، ويعتقد أنهم يستخدمون مكانتهم لاستغلال النساء.

لكن السلطات حذرت أن هذه الحوادث لا تبرر لجوء الضحايا إلى معاقبة المعتدين بدلا من القانون ، وأكدت الشرطة أنها ألقت القبض على الكاهن والنساء وسيخضعن إلى اختبارات طبية للكشف عن مزيد من التفاصيل.