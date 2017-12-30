بالفيديو.. ظهور وحش بحيرة نيس في ألبانيا

متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو يرد ظهور وحش بحيرة لوخ نيس وسط بحيرة بريسبا العظمى في ألبانيا، شمال غرب اليونان في وسط أوروبا ،وأظهرت اللقطات رأس المخلوق المحير ورقبته قبل أن يختفي في المياه.

أثار الفيديو ارتباك مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا أنه من المعروف أن المخلوق يعيش في بحيرة لوخ نيس في اسكتلندا، كما قيل أن اللقطات تم تصويرها بالقرب من قرية نيفيكا قبل خمس سنوات.

وبالرغم اعتقاد الكثير من السكان المحليين في أسطورة الوحش الذي يعيش في البحيرة، لكن البعض الآخرون يرون أنه مجرد سمكة سلور عملاقة.