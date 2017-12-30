بالصور.. بلدية محايل تضبط وافدا حاول توزيع لحوم مجهولة وشقة لإعداد الأطعمة

محمد بن طحيطح(صدى):

كشف رئيس بلدية محايل سعيد بن علي آل مصمع عن تكثيف البلدية لجهودها في ظل توافد آلاف الزوار للمحافظة بحثاً عن

المتعة والدفء.

وقال إن الجولات الميدانية الصباحية والمسائية لقسم صحة البيئة أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات والمخالفين، مؤكداً أن الجولات مستمرة بما يضمن تقديم خدمة صحية راقية.

وأشار إلى أن الجولات شملت المطاعم والبوفيهات وعربات الطعام من أجل التأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والتقيد بأنظمة وتعليمات صحة البيئة.

وبين أن البلدية بالتعاون مع الجهات الأمنية نجحت في كشف شقة سكنية شمال المحافظة حولتها العمالة إلى مكان لإعداد وتجهيز الأطعمة والمأكولات بطرق غير صحية، تم مصادرتها وإتلافها وتسليم العمالة للجهات الأمنية إلى جانب ضبط أحد العمالة أثناء محاولته توزيع كميات من لحوم الأبقار مجهولة المصدر عبر مركبة كان يستقلها ليحال للجهات المختصة وتتلف اللحوم بالطرق الصحية.

وأكد ” آل مصمع ” أن البلدية لن تتردد في تطبيق الأنظمة والعقوبات الرادعة بحق المخالفين بما يضمن صحة وسلامة المستهلك ودعا جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات يتم رصدها عن طريق الاتصال على خدمة طوارئ البلدية 940 التي تعمل على مدار الساعة.