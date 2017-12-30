مع بداية العام الجديد.. انفصال 6 قطاعات أمنية عن ” الداخلية “

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر، اليوم السبت، عن انفصال 6 قطاعات أمنية بوزارة الداخلية، عن الوزارة، على أن تنضم إلى رئاسة أمن الدولة التي تم إنشاؤها يونيو الماضي بقرار سامي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتضمنت القطاعات التي ستنفصل بداية من الأثنين القادم كل من: المديرية العامة للمباحث، قوات الأمن الخاصة، قوات الطواريء الخاصة، طيران الأمن، الإدارة العامة للشؤون الفنية، مركز المعلومات الوطني.

وسينفصل أيضًا كل ما يتعلق بمهام الرئاسة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، والتحريات المالية، بالإضافة إلى انتقال كل ما له علاقة بمهام رئاسة أمن الدولة، في وكالة الشؤون الأمنية وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة بوزارة الداخلية، من مهام، وموظفين، مدنين، عسكريين، وميزانيات وبنود ووثائق ومعلومات.