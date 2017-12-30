والد ” هازارد ” : لن نمدد العقد مع تشيلسي ..وريال مدريد الواجهة القادمة

ماجد محمد(صدى):

أعلن والد لاعب الوسط الدولي البلجيكي ” إيدين هازارد “، أن نجله رفض تمديد عقده مع ناديه الحالي تشيلسي على أمل الذهاب إلى النادي الإسباني ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال والد هازارد في تصريحات له ” لقد رفض نجلي تمديد العقد مع تشيلسي وريال مدريد يبدو جيدًا لأبني لكن القرار له لكن حتى الآن لم يوقع أي عقد “.

يُذكر أن عقد اللاعب البلجيكي مع ناديه تشيلسي ينتهي في يونيه 2020 ويرفض فكرة تمديد تعاقده مع تشيلسي على أمل الذهاب للنادي الأبيض الإسباني.