أبرز النشاطات والأحداث لهذا العام 2017م

علي القحطاني(صدى):

ساعات قليلة ويطوي عام 2017 م صفحته الأخيرة ويطل علينا عام جديد ترنو خلاله شعوب العالم إلى المستقبل بأمل جديد، تسعى إلى تحقيق ما تصبو إليه من تطلعات وآمال بأن يكون عام خير ونعمة على الجميع، عامًا يسوده الحب والوئام.

فها هي شهور هذا العام 2017 وأيامه تطوي صفحاتها لنستقبل عامًا جديدًا مع أمل متجدد دائماً لإنسان هذا الوطن بمستقبل ملؤه الخير والسلام وعزيمة على عمارة الأرض بالعطاء والإنجازات.

وينطوي العام الميلادي وقد سجل للمملكة العربية السعودية العديد من المنجزات التي سيحفظها التاريخ المعاصر بأحرف من نور لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بوصفه أحد أبرز دعاة السلام .

فقد تمكّن خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – بحنكته ومهارته في القيادة , من تعزيز دور المملكة في الشأن الإقليمي والعالمي سياسياً واقتصادياً وتجارياً , وأصبح للمملكة وجوداً أعمق في المحافل الدولية وفي صناعة القرار العالمي , فشكلت عنصر دفع قوي للصوت العربي والإسلامي في دوائر القرار العالمي على اختلاف منظماته وهيئاته ومؤسساته .

وفي مجال علاقات المملكة المتميزة مع دول العالم , جاءت زيارته الى روسيا ومحادثاته هناك مع القيادة الروسية وزيارات الكثير من الزعماء والملوك والرؤساء إلى المملكة لتشكل رافداً آخر من روافد السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية وحرصها على السلام والأمن الدوليين‌, وكان – حفظه الله – يركز في محادثاته مع القادة والمسؤولين في تلك الدول , على وحدة الأمة العربية وخدمة الأمة الإسلامية , إضافةً إلى دعم علاقات المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة , فكانت بفضل الله لقاءات ناجحة انعكست نتائجها بشكل إيجابي على مسيرة التضامن العربي والأمن والسلام الدوليين .

وفى إطار الأعمال الإنسانية للمملكة العربية السعودية حرصت المملكة على أن تكون سباقة في مد يد العون لنجدة أشقائها في كل القارات في أوقات الكوارث التي تلم بهم .

كما شهدت المملكة في عام 2017 المزيد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد مساحتها الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة والتي تشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته في عهد الخير والعطاء لخادم الحرمين الشريفين – رعاه الله -, مما يضعها رقم جديد في خارطة دول العالم المتقدمة بحمد الله مع المحافظة على الثوابت الإسلامية والاستمرار على النهج القويم الذي أرساه جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – فصاغت نهضتها الحضارية ووازنت بين تطورها التنموي والتمسك بقيمها الدينية والأخلاقية .

نرصد خلال التقرير التالي إيجازًا لأبرز النشاطات والأحداث لهذا العام 2017م حسب تسلسلها الزمني:

– استهداف فرقاطة سعودية أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة بالجمهورية اليمنية، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من أفراد طاقم السفينة .

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله – يتسلم ميدالية “جورج تينت” التي تقدمها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية للعمل الاستخباراتي المميز في مجال مكافحة الإرهاب نظير إسهامات سموه غير المحدودة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يجتمع في مكتبه بالمعذر مع معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لبحث مستجدات الأوضاع وجهود المملكة لإعادة الاستقرار في المنطقة .

– صدور بيان من تحالف دعم الشرعية في اليمن بشان تزويد وسائل الإعلام بأي معلومات ترد عن المواجهات العسكرية بين الجيش اليمني وميليشيا الحوثي قرب صنعاء .

– قيادة التحالف دعم الشرعية في اليمن تعلن عن تعرض طائرة مقاتلة أردنية لخلل فني أدى لسقوطها داخل الأراضي السعودية نتيجة خلل فني ونجاة قائدها .

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يصل إلى جمهورية الصين الشعبية، في زيارة رسمية.

– المملكة العربية السعودية تعرب عن الأسف إزاء استمرار مقاطعة بعض الدول الغربية للبند السابع الذي يعني بحالة حقوق الإنسان في فلسطين ، التي لاتزال تعاني من انتهاكات العدوان الإسرائيلي الغاشم المستمر في سياسته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.

– المملكة العربية السعودية تقدم تبرعا بمبلغ20 مليون دولار لصالح الصندوق الدولي لحماية التراث الثقافي المعرَض للخطر في أوقات النزاع المسلح، وذلك خلال الاجتماع المنعقد بفرنسا تحت رعاية فخامة الرئيس فرانسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية .

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية يشهدان في قصر الحسينية بالعاصمة الأردنية عمّان، توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وعقود بين حكومتي المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يشرف في العاصمة الأردنية عمّان حفل العرض العسكري بمناسبة زيارته – حفظه الله – للمملكة الأردنية الهاشمية.

– المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن اللواء أحمد عسيري يتعرض لمحاولة اعتداء من قبل مجموعة من المتظاهرين أثناء مشاركته في ندوة المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية لبحث الأوضاع في اليمن .

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – يعقد في قصر اليمامة بالرياض، جلسة مباحثات رسمية مع دولة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي.

– مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يعبر عن تأييد المملكة العربية السعودية الكامل للعمليات العسكرية الأمريكية على أهداف عسكرية في سوريا، والتي جاءت ردًا على استخدام النظام السوري للأسلحة الكيمائية ضد المدنيين الأبرياء وأودت بحياة العشرات منهم بينهم أطفال ونساء .

– قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن تعلن سقوط طائرة عامودية من نوع (بلاك هوك) تابعة للقوات المسلحة السعودية أثناء تأدية مهامها العملياتية في محافظة مأرب، ونتج عن الحادث استشهاد أربعة ضباط، وثمانية ضباط صف من القوات المسلحة السعودية .

– عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن شكر المملكة العربية السعودية وتقديرها لحكومة جمهورية العراق الشقيقة على جهودها في العثور على المختطفين القطريين وإطلاق سراحهم ومن بينهم إثنين من المواطنين السعوديين، وقد غادر الجميع الأراضي العراقية .

– المملكة العربية السعودية تعلن عن تبرعها بمبلغ 150 مليون دولار ، لدعم مشروعات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، لتكون إضافة إلى 100 مليون دولار خصصت للمركز من بداية عام 2017م لدعم مشروعاته في اليمن.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ودولة مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتورة أنجيلا ميركل يحضران توقيع مذكرات ومشروعات تعاون بين حكومتي البلدين .

– فخامة الرئيس دونالد جي ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يصل إلى الرياض في زيارة رسمية للمملكة، يعقد خلالها لقاء قمة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كما يشارك فخامته في أعمال القمة الخليجية الأمريكية، وأعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية.

‏ – بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، تم في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض تبادل مذكرة تفاهم بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية لتأسيس مركز لاستهداف تمويل الإرهاب.

– بدء أعمال قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض .

– استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود الدول الذين توافدوا تباعاً للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية.

– بدأت أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

– صدور إعلان الرياض (بيان قمة قادة الدول العربية والإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية) .

– دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمشاركة فخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة في القمة العربية الاسلامية الامريكية، في الرياض المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف ( اعتدال).

– استقبل فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية في الكرملين بموسكو صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

– أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تعرض ناقلة نفط تحمل علم جزر مارشال، لإطلاق نار بقذائف “أر. بي. جي”، وذلك بينما كانت تسير وفق خط رحلتها في باب المندب.

– المملكة العربية السعودية تقطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر كما أغلقت كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية ، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية ، والبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة والشركات الدولية لتطبيق ذات الإجراء بأسرع وقت ممكن لكافة وسائل النقل من وإلى دولة قطر ، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطني السعودي.

– قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن تعلن أنها قررت إنهاء مشاركة دولة قطر في التحالف بسبب ممارساتها التي تعزز الإرهاب ، ودعمها تنظيماته في اليمن ومنها القاعدة وداعش ، وتعاملها مع المليشيات الانقلابية في اليمن مما يتناقض مع أهداف التحالف التي من أهمها محاربة الإرهاب.

– أعلنت مملكة البحرين قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، وسحب البعثة الدبلوماسية البحرينية من الدوحة وإمهال جميع أفراد البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البحرين مع استكمال تطبيق الإجراءات اللازمة.

– قررت دولة الإمارات العربية المتحدة في بيان لها ، قطع العلاقات مع قطر بما فيها العلاقات الدبلوماسية، وتأييدها للبيان الصادر عن المملكة العربية السعودية بشأن قطع العلاقات مع قطر، والبيان الصادر عن مملكة البحرين بهذا الشأن.

– أعلنت الحكومة اليمنية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر وذلك بعد اتضاح ممارسات الدوحة وتعاملها مع الميليشيات الانقلابية ودعمها للجماعات المتطرفة في اليمن مما يتناقض مع الأهداف التي اتفقت عليها الدول الداعمة للحكومة اليمنية الشرعية .

– جمهورية مصر العربية تقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر .

– ليبيا تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر .

– جمهورية المالديف تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر .

– صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت يستقبل في قصر دسمان صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة والوفد المرافق له.

– أصيب نحو 100 شخص ، في اشتباكات بين متظاهرين مناهضين للحكومة والشرطة في العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

– الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعد عزل قطر قد يشكل “بداية نهاية رعب الإرهاب” موضحًا أن “كل الدلائل تشير إلى قطر” في تمويل التطرف الديني .

– صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت يصل إلى جدة .

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يعقد – حفظه الله – وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت جلسة مباحثات في قصر السلام بجدة.

– صدور بيان من كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بشان أفراد وتنظيمات إرهابية مقرها في قطر أو مدعومة من قبلها.

فقد اتفقت الدول الأربع على تصنيف( 59 ) فرداً و ( 12 ) كياناً في قوائم الإرهاب المحظورة لديها .

– عبر مصدر مسؤول عن ترحيب المملكة العربية السعودية بتصريحات فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، التي أكد خلالها ضرورة أن توقف دولة قطر تمويل الإرهاب.

– أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن ، عن تعرض سفينة إماراتية لدى خروجها من ميناء المخا اليمني لهجوم بصاروخ أطلقته المليشيات الحوثية.

– أصدرت البعثات الدائمة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين لدى الأمم المتحدة بجنيف بيانا مشتركا حول التعليق الصادر من المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن الإجراءات السيادية التي تم اتخاذها تجاه قطر ، وأنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لمراعاة الحالات الإنسانية والصحية .

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يستقبل – حفظه الله – في قصر الصفا بمكة المكرمة ، معالي وزير الخارجية بجمهورية تركيا مولود تشاووش أوغلو.

– مصدر مسؤول بالمملكة العربية السعودية يصرح بأن القوات البحرية تصدّت لثلاثة زوارق دخلت المياه الإقليمية السعودية وتم القبض على أحد الزوارق الذي كان محملا بالأسلحة من أجل هدف تخريبي فيما فر الزورقان الآخران .

– استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر الصفا بمكة المكرمة ، دولة رئيس الوزراء بجمهورية العراق الدكتور حيدر العبادي.

– صدور أمر ملكي بإعفاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود من ولاية العهد ، ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية ، و اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولياً للعهد، وتعيين سموه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع، واستمراره فيما كلف به من مهام أخرى .

– وزراء خارجية المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين يدينون في مؤتمر صحفي دعم قطر للإرهاب وجماعات التطرف .

– أصدرت المملكة العربية السعودية ، ودولة الإمارات العربية المتحدة ، ومملكة البحرين ، وجمهورية مصر العربية بياناً مشتركًا بعد استلام الرد القطري من صاحب السمو الشيخ / صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة أكدت فيه ان الحكومة القطرية عملت على إفشال المساعي والجهود الدبلوماسية لحل الأزمة .

– بيان مشترك من المملكة والإمارات والبحرين ومصر بشأن وثائق سي إن إن حيث تؤكد الدول الأربع أن الوثائق التي نشرتها شبكة سي إن إن العالمية وشملت اتفاق الرياض ( 2013 ) وآليته التنفيذية واتفاق الرياض التكميلي (2014) تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك عن تهرب قطر من الوفاء بالتزاماتها ، وانتهاكها ونكثها الكامل لما تعهدت به.

– صدور بيان مشترك من المملكة ومصر والإمارات والبحرين بشأن توقيع مذكرة تفاهم في مكافحة تمويل الإرهاب بين الولايات المتحدة الأمريكية والسلطات القطرية ، حيث اكد البيان إن توقيع مذكرة تفاهم في مكافحة تمويل الإرهاب بين الولايات المتحدة الأمريكية والسلطات القطرية هي نتيجة للضغوط والمطالبات المتكررة طوال السنوات الماضية للسلطات القطرية من قبل الدول الأربع وشركائها بوقف دعمها للإرهاب مع التشديد أن هذه الخطوة غير كافية وستراقب الدول الأربع عن كثب مدى جدية السلطات القطرية في مكافحتها لكل أشكال تمويل الإرهاب ودعمه واحتضانه.

– أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن تأييد المملكة العربية السعودية الكامل للإجراءات التي اتخذتها دولة الكويت الشقيقة تجاه البعثة الدبلوماسية الإيرانية في دولة الكويت، بعد صدور حكم قضائي بشأن ما يعرف بـ ” خلية العبدلي ” ومشاركة جهات إيرانية بمساعدة ودعم أفراد الخلية.

– أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن ، تعيين متحدث رسمي جديد باسمها، خلفًا للواء أحمد عسيري الذي تولى المهمة منذ بدء العمليات العسكرية وانطلاق عملية عاصفة الحزم، ثم عملية إعادة الأمل .

– أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تمكن قوات الدفاع الجوي في التحالف من اعتراض صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه منطقة مكة المكرمة، في محاولة يائسة لإفساد موسم الحج.

– أصيب أكثر من 100 فلسطيني في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية داخل المسجد الأقصى المبارك، ومحيط البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.

– أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تخصيص الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب، لممرات الطوارئ الجوية بعد موافقتها مع سلطات الطيران المدني في كل من الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين ، وذلك لتستخدمها الشركات القطرية كما هو معمول به في حالات إغلاق المجالات الجوية الإقليمية.

– نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يلتقي في جدة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر .

– أوضح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أن السلطات الإيرانية استمرت في مماطلتها ورفضها استكمال الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في حادثة اقتحام سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها العامة في مشهد، رغم مضي أكثر من سنة ونصف، وعمدت إلى الابتزاز بغرض الحصول على امتيازات دبلوماسية داخل المملكة في ظل قطع العلاقات بين البلدين.

– أعلن نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة عن إطلاق مشروع سياحي عالمي في المملكة تحت مسمى مشروع “البحر الأحمر”.

– عقد أصحاب المعالي وزراء إعلام الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية , ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة في جدة , اجتماعاً , وذلك في إطار التشاور المستمر حول أزمة قطر .

– المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن ، العقيد الطيار الركن تركي المالكي يؤكد ، أنه لا علاقة للتحالف بعدم توفر وقود في مطار صنعاء، لطائرات برنامج الإنماء التابع للأمم المتحدة، على اعتبار أن المدينة تقع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح .

– صرح مصدر مسؤول بأن المملكة العربية السعودية لم تطلب أية وساطة بأي شكل كان مع جمهورية إيران.

– نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يستقبل في قصر السلام في جدة سمو الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني، مقدما سمو الشيخ وساطته لفتح منفذ سلوى الحدودي لدخول الحجاج القطريين إلى الأراضي السعودية.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يوجهه – حفظه الله – بالموافقة على ما رفعه له نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بخصوص دخول الحجاج القطريين إلى المملكة العربية السعودية عبر منفذ سلوى الحدودي لأداء مناسك الحج، والسماح لجميع المواطنين قطريي الجنسية الذين يرغبون بالدخول لأداء مناسك الحج من دون التصاريح الإلكترونية وذلك بناءً على وساطة الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني .

– كما وجه – حفظه الله – بنقل كافة الحجاج القطريين من مطار الملك فهد الدولي في الدمام ومطار الأحساء الدولي على ضيافة مقامه الكريم ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحج والعمرة .

– كما أمر – أيده الله – بالموافقة على إرسال طائرات خاصة تابعة للخطوط السعودية إلى مطار الدوحة لإركاب كافة الحجاج القطريين على نفقته الخاصة لمدينة جدة ، واستضافتهم بالكامل على نفقة خادم الحرمين الشريفين، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة ، والتأكيد على أن جميع الحجاج قطريو الجنسية .

– مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح الجاسر، يوضح أنه تعذّر على الخطوط السعودية جدولة رحلاتها لنقل الحجاج القطريين من مطار حمد الدولي بالدوحة؛ وذلك لعدم منح السلطات القطرية التصريح للطائرات بالهبوط، على الرغم من مضي عدة أيام منذ تقديم الطلب.

– قيادة القوات المشتركة لعمليات إعادة الأمل تعلن عن سقوط إحدى الطائرات التابعة للقوات المسلحة الإمارتية المشاركة بعمليات “إعادة الأمل” أثناء تأديتها لإحدى المهام الاستطلاعية بمنطقة العمليات فوق مياه البحر الأحمر وذلك لأسباب فنية ، وقد نتج عن ذلك استشهاد الطيار .

– صدور بيان للدول الداعية لمكافحة الإرهاب يندد بمزاعم وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أمام مجلس حقوق الإنسان في تضليل الرأي العام الدولي تجاه حقيقة الأزمة.

– أكدت المملكة العربية السعودية و دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية أن الإجراءات التي اتخذتها حيال قطر هي قرارات سيادية مشروعة لا تعد بحال من الأحوال ” حصارا ” وإنما مقاطعة نابعة من الضرر الذي تسببت فيه تصرفات الدوحة غير المسؤولة عبر دعمها وتمويلها وإيوائها للإرهاب .

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يوجه مركز الملك سلمان للإغاثة بـتخصيص 15 مليون دولار لمهجري الروهينجا .

– صدور أمر سام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء .

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يعقد ـ حفظه الله ـ وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية لقاءً ثنائياً في قصر الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو.

– شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية في قصر الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تعاون الموقعة بين حكومتي المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية.

– شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر اليمامة بالرياض ، وفخامة الرئيس بيترو بريشينكو رئيس جمهورية أوكرانيا توقيع مشروع برنامج تعاون ومذكرتي تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوكرانيا.

– المملكة العربية السعودية تعرب عن استنكارها الشديد لما ورد في تقرير لجنة معنية في الأمم المتحدة عن قيام المنظمة الدولية بتقديم مبلغ 14 مليون دولار إلى ما يسمى بوزارة التعليم اليمنية وهي الجهة التابعة لميليشيات الحوثي التي تقوم بزرع الآلاف من الألغام داخل اليمن وعلى الحدود السعودية .

– المملكة العربية السعودية تعلن عن قائمة تضم ( 40 ) اسماً لقيادات وعناصر مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ ودعم الأنشطة الإرهابية المختلفة في جماعة الحوثي الإرهابية، كما تعلن عن مكافآت مالية ، لمن يدلي بأي معلومات تُفضي إلى القبض عليهم أو تحديد أماكن تواجدهم .

– قيادة التحالف تصدر بياناً إلحاقياً بشأن الصواريخ البالستية التي أطلقتها الميليشيات الحوثية مستهدفة المملكة وتثبت ضلوع النظام الإيراني في إنتاج هذه الصواريخ وتهريبها إلى الميليشيات الحوثية في اليمن، بهدف الاعتداء على المملكة وشعبها ومصالحها الحيوية.

– اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مع فخامة الرئيس ايمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية فور وصوله الرياض في زيارة للمملكة .

– استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض ، البطريرك اللبناني مار بشارة بطرس الراعي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للمراونة.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يلتقي في الرياض بيل جيتس ويستعرضان البرامج والمشاريع التنموية المشتركة وفرص الاستثمار .

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يفتتح – حفظه الله – ، أعمال الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، تحت شعار ” متحالفون ضد الإرهاب ” ، بمشاركة وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي ووفود دولية وبعثات رسمية من الدول الداعمة والصديقة، وذلك بفندق الفيصلية بمدينة الرياض.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يستقبل ـ حفظه الله ـ في قصر اليمامة في الرياض ، دولة رئيس وزراء جمهورية تركيا بن علي يلدريم .