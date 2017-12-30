الاتفاق السعودي الروسي حول النفط يحافظ على استقراره وارتفاعه بزيادة 35%

نايف السالم(صدى):

أدى اتفاق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول دعم أسعار النفط، إلى ارتفاع ملحوظ في الأسعار بنسبة 35%.

جاء ذلك خلال لقاء سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرئيس الروسي في خلال قمة مجموعة العشرين، حيث سجل النفط ارتفاعًا من 43 دولار في نوفمبر 2016 إلى أكثر من 66.3 دولار للبرميل في آخر أيام التعاملات في 2017 أمس الجمعة، ذلك بفضل الجهود السعودية الروسية بالإضافة إلى نقص الإمدادات من ليبيا على خلفية تفجير أنبوب نفط الواحة.

وازدادت التوقعات حول ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة القادمة، على أن يرتفع الطلب خلال العام المقبل، حاصة في ظل انخفاض المخزونات الأمريكية بمقدار 4.2 مليون برميل في الأسبوع المنصرم.

يُذكرأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اتفق مع بوتين خلال قمة العشرين في الصين على أهمية التعاون من أجل دعم أسعار النفط التي تراجعت إلى مستويات 40 دولار في الربع الثالث من 2016، والتي تم على إثرها الاتفاق على خفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميًّا لمدة 9 أشهر تنتهي في منتصف 2017، وتم تمديد الاتفاق حتى نهاية 2018.