الرياض تتصدر عدد الشكاوى المقدمة لـ ” حقوق الإنسان ” بـ 900 شكوى

عادل الحربي(صدى):

كشفت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، عن عدد الشكاوى التي تلقتها، على مستوى المناطق المختلفة بالمملكة، حيث وصل عدد الشكاوى إلى2647 شكوى.

وجاءت الرياض في المقدمة بـ 900 شكوى، بينما احتلت مكة المركز الثاني من حيث عدد الشكاوي، والتي بلغت 744، تليها المنطقة الشرقية بـ 331 شكوى.

وكان عدد الشكاوى بشأن قضايا العدالة الجنائية 698 شكوى، وتليها الشكاوى المتعلقة في الهوية والجنسية بمعدل 342 شكوى، فشكاوى العنف والإيذاء والتي بلغت 324 شكوى.

وتلقت الهيئة 447 شكوى تتعلق بمواضيع التملك والتنمية والبيئة السليمة والخصوصية والرأي والتعبير وغيرها من المواضيع، بينما بلغت عدد الشكاوى المتعلقة بالعمل 282، و150 شكوى تتصل بالرعاية الاجتماعية، و52 شكوى تتصل بالتعليم، و124 شكوى ذات علاقة بالصحة، و15 شكوى عن قضايا الحماية من الاتجار بالأشخاص

وبلغ عدد شكاوى الذكور التي استلمتها الهيئة في العام الماضي 1522 شكوى في مقابل 1124 شكوى للإناث، وكانت شكاوى المواطنين السعوديين 1842 شكوى في مقابل 804 شكاوى لغير السعوديين.

وفي السياق ذاته قال رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العبيان إن الهيئة، في صدد تحديث خططها تماشياً مع رؤية المملكة 2030 بما ينسجم مع أهداف الرؤية.

وأضاف أن الهيئة تعمل بالتعاون مع شركائها من القطاعات الحكومية وغير الحكومية على تنفيذ الأمر السامي بإعداد استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تتوافق مع المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان مع الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية لتنعكس إيجاباً في أنظمة وممارسات الأجهزة الحكومية وغير الحكومية والمجتمعية في المملكة.