تزامنا مع الإصلاحات.. المملكة تتسلح بإنفاق رأسمالي غير مسبوق في 2018

نايف السالم(صدى):

علقت صحيفة اندبندنت البريطانية، على الإصلاحات الداخلية في المملكة على المستوى الاقتصادي، تزامنًا مع إعلان ميزانية العام الجديد 2018 وخفض دعم الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع ابتداءً من 1 يناير المقبل.

وأكدت الصحيفة أن المملكة تتسلح في 2018 بإنفاق رأسمالي غير مسبوق؛ للتخفيف من الآثار الاقتصادية للإصلاحات التي سيشهدها العام الجديد.

وأوضحت الصحيفة أن ارتفاع الإنفاق في المملكة سيصل إلى 338 مليار ريال، على أن يكون 2.5 مليار من الميزانية ويأتي باقي المبلغ المقدر بـ133 مليار من صندوق الاستثمارات، كما أنه من المتوقع أن تسجل الإيرادات غير النفطية في العام المقبل 291 مليار ريال مقابل 256 مليار في 2017.

كما أشارت إلى أن تسليط الضوء من قبل المجتمع الدولي على الإصلاحات الداخلية ” الاقتصادية والاجتماعية ” في المملكة يرجع إلى طبيعة المجتمع السعودي خلال السنوات العديدة السابقة، مسلطة الضوء على تصريحات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله بضرورة العودة إلى الإسلام الوسطي المعتدل.

يُذكر أن المملكة تشهد خلال أول أيام العام الجديد تطبيق ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع والخدمات بنسبة 5%، كما سيتم تطبيق رسوم للعمالة تتراوح بين 360 و4800 ريال سنويًا.