الهلال يتعاقد مع الأرجنتيني كارلوس لبيدرو بديلا لـ ” لابوردا “

ماجد محمد(صدى):

أعلنت إدارة نادي الهلال، اليوم، تعاقدها مع المدرب الأرجنتيني كارلوس ألبرتو لبيدرو؛ ليتولى مهمة التدريب اللياقي للفريق بدلًا من الأرجنتيني جوستين لابوردا.

وأوضح النادي أنه تم إنهاء عقد جوستن لابوردا بسبب انخفاض مستوى التدريبات اللياقية للفريق، ما أدى إلى إصابات عليه وتكرار حالات الشد التي طالت الثنائي محمد البريك ونيكولاس ميليسي.

كما قرر النادي مغادرة الثنائي محمد الشلهوب وياسر القحطاني إلى القاهرة، مساء اليوم، للمشاركة في لقاء أتليتكو مدريد والأهلي المصري تحت رعاية رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ.

يُذكر أن كارلوس لبيدرو سبق له العمل مع المدير الفني للفريق رامون دياز في مواسم سابقه.