” الشملان “: تحفيز تطلق مبادرات لتشجيع وتطوير القطاع الخاص

نايف السالم(صدى):

قال رئيس المجلس التنسيقي لتحفيز المنشآت السعودية للمشاركة في المحافل الدولية بغرفة الرياض ” تحفيز ” المهندس عمر الشملان، إن المجلس سيعمل على دعم وتطوير بيئة الأعمال داخل منشآت القطاع الخاص الوطنية.

وأضاف ” الشملان ” أنه سيعمل على إطلاق مبادرات لتشجيع وتحفيز القطاع الخاص للتميز في مجال التنافسية العالمية والمشاركة في المحافل الدولية؛ بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في سوق الاقتصاد العالمي بما يكفل تعزيز الاقتصاد الوطني على المستوى العالمي.

وأكد أن تأسيس المجلس يشكل تجاوبًا وتفاعلًا مع مبادرات وأهداف رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل مع مجموعة مميزة من شركاء النجاح في القطاع الحكومي لتسهيل احتياجات ومتطلبات القطاع الخاص.