كوثر الأربش: الشعب الإيراني يدق آخر مسمار في نعش الخمينية

نايف السالم(صدى):

علقت عضوة مجلس الشورى كوثر الأربش، اليوم السبت، على ثورة الشعب الإيراني التي اندلعت منذ أيام في شوارع إيران، مؤكدة أنها المسمار الأخير في نعش “الخمينية”.

وقالت “الأربش ” عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: ” قلنا للعرب المخدوعين بإيران. أن هالة الثورة انطفات في ايران. اليوم من قلب قم. الشعب الإيراني يدق آخر مسمار في نعش الخمينية”.

يُذكر أن عدد من مدن إيران على رأسهم مشهد شهدت الأيام الماضية تظاهرات واسعة؛ احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية في إيران والغلاء والفساد، واستخدمت السلطات الأمنية الغاز المسيل للدموع والمياه الساخنة لتفرقتهم.