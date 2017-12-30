فتوى رجل دين إيراني وراء اغتيال ” الجيراني “

نايف السالم(صدى):

قالت مصادر، اليوم السبت، إن عملية اغتيال الشيخ محمد الجيراني قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بالقطيف، تم تنفيذها بعد تقديم رجل دين إيراني فتوى للخاطفين بجواز قتله ودفنه.

وأوضحت المصادر أنه عندما وجد الخاطفين صعوبة في إخفاء ” الجيراني ” بعد اختطافه، قرروا اللجوء إلى أحد شيوخهم الإرهابيين؛ للحصول على فتوى بقتله.

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ القتل على الفور بعد الحصول على الفتوى من الشيخ الإيراني الإرهابي، حيث تم أنزال الجيراني في حفرة ثم إطلاق الرصاص على صدره.