رونالدو يكشف عن حياته بعد الاعتزال: “سأتجه لانتاج الأفلام “

مدريد(صدى):

قال كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني، إنه ما زال يمتلك الشغف والطموح للاستمتاع أكثر بكرة القدم، مشيرًا إلى أن تركيزة الأنه كليًا يتركز داخل الملعب.

وفي سياق أخر كشف في حوار تلفزيوني، عن رغبته في خوض تجربة جديدة بعد انتهاء مسيرته الكروية، مثل تجربة الانتاج السينمائي.

واستكمل حديثه عن حياته ما بعد الاعتزال قائلًا: ” أريد تعلم أن أكون رجلاً للأعمال، بدأت في التخطيط لمستقبلي عندما بلغت 28 عاماً”.

وأضاف: “أدرك أن لحظة اعتزالي ستأتي لا محالة، ولكن حتى تأتي تلك اللحظة أريد الاستمتاع بكل شيء، أدرك أنني حين أعتزل سأحظى بحياة جيدة، لا أقول هذا لأنني أملك أموالاً كثيرة، ولكن لأنني سأقوم بتجربة أشياء جديدة”.