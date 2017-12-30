بالفيديو..نائب اتحاد الكرة البحريني يحتفل في شوارع الكويت بعد الفوز على قطر

نواف السالم(صدى):

شهدت شوارع الكويت، أمس الجمعة، احتفال الشيخ خالد بن سلمان، نائب رئيس اتحاد الكرة البحريني، عقب تأهل منتخب بلاده إلى نصف نهائي “خليجي 23″، بعد الفوز على المنتخب القطري.

وشارك “بن سلمان” الجماهير البحرينية ، احتفالاتهم، أمام الملعب الذي أُقيمت عليه المباراة، بعد أن ترجل من سياراته، عقب انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1، وتوديع المنتخب القطري للبطولة.

ويحتل منتخب البحرين المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد خمس نقاط، متأخرة بنقطتين عن العراق المتصدر، بعد الفوز 3-صفر على اليمن في المباراة الثانية.

<blockquote class=”twitter-video” data-lang=”ar”><p lang=”ar” dir=”rtl”>الشيخ خالد بن سلمان نائب رئيس اتحاد الكرة البحريني ينزل من سياراته ويحتفي مع بحرينيين بالفوز امام الملعب.🇧🇭<a href=”https://twitter.com/hashtag/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A_23?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#خليجي_23</a> <br> <a href=”https://twitter.com/hashtag/%D9%82%D8%B7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#قطر_البحرين</a> <a href=”https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D9%82%D8%B7%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#البحرين_قطر</a> <a href=”https://t.co/52uG2WCFRO”>pic.twitter.com/52uG2WCFRO</a></p>— محمد البكيري (@m_bukairy) <a href=”https://twitter.com/m_bukairy/status/946810978091651072?ref_src=twsrc%5Etfw”>٢٩ ديسمبر، ٢٠١٧</a></blockquote>

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