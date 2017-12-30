تغريدات ترامب على ” تويتر ” عن المملكة الأكثر تفاعلا خلال 2017

واشنطن(صدى):

نشرت صحيفة أمريكية تقريراً يرصد التفاعل مع تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال العام 2017.

وأوضحت الشبكة أن تغريدات الرئيس ترامب عن المملكة العربية السعودية جاءت الأكثر تفاعلاً مشيرة أن تغريدتين له عن الحملة ضد الفساد في المملكة، احتلتا المرتبتين الثالثة والرابعة، كأكثر التغريدات التي قام رواد “تويتر” بعمل “ريتويت” لها خلال العام2017.

وكانت تغريدة ترامب عن حملة مكافحة الفساد بالمملكة جاء فيها:“لدى ثقة عظيمة في الملك سلمان وولي العهد، فهما يعرفان تماما ما يقومان به”، فيما جاء في التغريدة الثانية أن بعض أولئك الذي تم توقيفهم على خلفية الحملة ضد الفساد “يحلبون” وطنهم منذ سنوات، حيث وصل عدد الريتويت إلى أكثر من 100 ألف.

وكشف التقرير أن تغريدة “ترامب” المتعلقة بإشادته بحفاوة الاستقبال خلال زيارته للمملكة، جاءت في المرتبة الخامسة من بين أكثر تغريداته “ريتويت”.