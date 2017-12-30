22 مليار ريال قيمة المصروفات الدراسية خلال 2017
22 مليار دولار مصاريف الأسر على التعليم في المملكة خلال 2017
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، أن الأسر السعودية صرفت 21.800.400.000 ريال على التعليم في المملكة خلال عام 2017.
وأوضحت الهيئة من خلال مسح رسمي لها، أن الرسوم الدراسية بالمدرس والجامعات الأهلية استحوذت على ثلث المبلغ المصروع على التعليم بشكل عام بحوالي 7.640.600 ريال بنسبة 35% من المصروفات الدراسية.
كما أشار المسح إلى وجود تفاوت في قيمة المصروفات بين مناطق المملكة، حيث استحوذت منطقتان فقط على نصف المصروفات بينما توزع النصف الآخر على باقي المناطق.
alfahd42[ عدد التعليقات: 13450 ] نشر منذ 2 ساعتين
موفقين لكل خير يارب