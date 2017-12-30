“مونتيلا” يصل إلى إشبيليه.. ويؤكد: سعيد للغاية بهذه الفرصة

نواف السالم(صدى):

استقبلت عاصمة إقليم الأندلس، المدرب الإيطالي الجديد لنادي إشبيليه فينتشينزو مونتيلا، حيث من المقرر أن يبدأ قيادة الفريق من اليوم السبت.

وأشار المدرب الإيطالي” مونتيلا” في أول تصريح له عقب التعاقد على تدريب إشبيليه حتى يونيو 2019، إنه سعيد للغاية بهذه الحقبة الجديدة مع الكرة الإسبانية.

وستبدأ أولى مهام “مونتيلا” الرسمية، 3 يناير القادم في لقاء قادش في ذهاب ثمن نهائي كأس الملك. ورافق “مونتيلا” 5 من معاونيه، على أن ينضم إليهم 3 من النادي، بينهم لاعب الفريق سابقاً إنزو ماريسكا.