” بطل حايل يضحى بنفسه ” يتصدر تويتر.. ومغردون: يسوى ثمانين رجال

علي العنزي(صدى):

ضحى أحد رجال الدفاع المدني في حائل بنفسه، أمس الجمعة؛ لينقذ طفلًا أثناء إخماده حريق في منزل الطفل وعائلته، حيث تنازل البطل ” مشعل العنزي ” عن أسطوانة الأكسجين الخاصة به للطفل الذي تعرض للحريق حتى ينقذ حياته. وتعرض ” العنزي ” لحالة اختناق شديدة بعد تنازله عن الأكسجين الخاص به؛ ليرقد الآن في غرفة العناية المركزة بالمستشفى، في حالة بطولية يتعرض لها رجال الدفاع المدني يوميًا.

وقرر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي شكر وتقدير البطل مشعل العنزي من خلال تدوين هاشتاج “بطل حايل يضحى بنفسه ” على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، في لمسة إنسانية منهم للتضحية البطولية التي قام بها ” العنزي “. وأشاد ” محمد الشمري” بموقف رجل الدفاع المدني البطولي، قائلًا ” هذا رجل يسوى ثمانين خيال، ويسوى شيوخًا شيّختهم دراهم، يموت دون المنتخي طيب الفال، شبل العنوز ويحتزم من نصاهم “.

وتوجه ” عبدالعزيز ” بالدعاء إلى مشعل العنزي سائلًا الله أن يشفيه، معلقًا ” أسأل الله أن يكتب لأخينا مشعل الشفاء وأن يمن عليه بوافرالصحة والعافية وأن يفرح أهله وأحبابه بخروجه من المستشفى سليم معافا”. طالبت ” ليلى ” القيادة بتكريم هذا البطل، قائله ” هذا البطل الحقيقي وهذا اللي يستحق التكريم والمدح ومافيه تكريم أصلاً يوفّيه حقه! مانقول غير الله يشفيه ويعافيه يـارب “.