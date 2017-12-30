إعفاء أكاديمين بالجامعات لتورطهم في نشر أبحاث علمية في مجلة وهمية

حمود العنزي (صدى):

كشفت مصادر عن قيام بعض الجامعات بالمملكة بالإطاحة بمسؤولين وأكاديميين من مناصبهم؛ على خلفية تورطهم في قضية نشر أبحاث لأعضاء هيئة التدريس يعملون بجامعات المملكة في مجلة وهمية، عبر منظمة مزيفة للنشر العلمي تُدعى ” Omics”.

وكانت إحدى الجامعات وجهت أعضاء هيئة تدريسها بسحب أبحاثهم المنشورة في المجلات والمؤتمرات التابعة لهيئة ” Omics”، مُطالبة بتحري الدقة، واختبار الجهات ذات المصداقية العالية لنشر أبحاثهم مستقبلًا.

الجدير بالذكر أنه قدم أعضاء هيئة تدريس في 9 جامعات بالمملكة، أبحاثهم لدى المنظمة الوهمية، وبلغ عدد الأبحاث المقدمة 480 بحثًا.