إعفاء أكاديمين بالجامعات لتورطهم في نشر أبحاث علمية في مجلة وهمية
كشفت مصادر عن قيام بعض الجامعات بالمملكة بالإطاحة بمسؤولين وأكاديميين من مناصبهم؛ على خلفية تورطهم في قضية نشر أبحاث لأعضاء هيئة التدريس يعملون بجامعات المملكة في مجلة وهمية، عبر منظمة مزيفة للنشر العلمي تُدعى ” Omics”.
وكانت إحدى الجامعات وجهت أعضاء هيئة تدريسها بسحب أبحاثهم المنشورة في المجلات والمؤتمرات التابعة لهيئة ” Omics”، مُطالبة بتحري الدقة، واختبار الجهات ذات المصداقية العالية لنشر أبحاثهم مستقبلًا.
الجدير بالذكر أنه قدم أعضاء هيئة تدريس في 9 جامعات بالمملكة، أبحاثهم لدى المنظمة الوهمية، وبلغ عدد الأبحاث المقدمة 480 بحثًا.
alfahd42[ عدد التعليقات: 13430 ] نشر منذ 18 دقيقة
الله يعين
عبدالله[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 7 دقائق
ياليت يجري التحقق والتأكد من شهادات الدكاترة الموجودين بجامعاتنا اليوم فوالله ان العلم والتخصص في وادي وهم في وادي .. والضحية الطالب المسكين وكذلك بعض الدكاتره المتنفذين لهم الصلطة الكبرى على الطلبه وبعض من الدكاترة .. ويجرون تشييك كامل على نتائج الطلبة السعوديين وعند ملاحضة ارتفاع درجاتهم باي مادة يتم مناقشة الدكتور لخفض الدرجات و مع ذلك ينخفض المعدل بدون وجه حق . استعداء ما بعدة استعداء….
وعند مناقشة الطلبه لمن يقال انهم دكاترة لماذا عمل ماعمل .. الإجابة واضحة .. اطلع براء وقفل الباب معك قمة الاستهتار والاحتقار وضياع الحقوق للطالب وضياع ما جنى في سنين عمرة الدراسي ..
ياليت يجري التحقيق والتحقق وبصفة عاجلة من شهادات الدكاترة وما يعانونه الطلبة من تعسف وضياع للحقوق….