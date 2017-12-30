نورة شنار توجه سؤالاً حاسماً لتنظيم الحمدين

طلال الغامدي (صدى):

تسائلت الكاتبة نورة شنار، صباح اليوم، عن مدى إدراك نظام الحمدين القطري، وحاكم قطر تميم بن حمد، أن سنه الله في الأولين والآخرين قضت، وأن مصيرهم الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة، على حد قولها. وقالت ” نشار ” في تغريدة لها بموقع ” تويتر “:” تميم العار مازال مصر في السير على أجندة الحمدين الذين يدعمون أنشطة الجماعات الارهابية في ممارسة الجرائم والإرهاب السادي في البلدان العربية “.

وأضافت :” هل يدرك الحمدين وتميم أن سنه الله في الأولين والآخرين قضت وأن مصير القتله والمجرمين والمفسدين أمثالهم مهما طالت أيامهم هي أن الخزى في الدنيا سيكون قرينهم وأن الحساب والعذاب الشديد بعد الهلاك سيكون مصيرهم.؟! “.