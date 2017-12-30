وصول مظاهرات إيران إلى مسقط رأس نظام الملالي

طهران(صدى):

تصاعدت حدة التظاهرات الإيرانية، حتى وصلت إلى مدينة ” قم ” مسقط رأس نظام الملالي؛ غضباً من السياسات الحكومية واحتجاجاً على ارتفاع الأسعار.

و دعا المتظاهرون، في مدينة قزوين، الناس للخروج إلى الشوارع للمطالبة بحقوقهم وهتفوا بشعارات أبرزها ” الموت للديكتاتور “. وفي كرمنشاه، أظهرت مقاطع فيديو مئات المتظاهرين الذين قيل إنهم متضررين في السنوات الأخيرة من انهيار مؤسسات التسليف غير المرخص لها.