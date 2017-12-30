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وصول مظاهرات إيران إلى مسقط رأس نظام الملالي

وصول مظاهرات إيران إلى مسقط رأس نظام الملالي
طهران(صدى):

تصاعدت حدة التظاهرات الإيرانية، حتى وصلت إلى مدينة ” قم ” مسقط رأس نظام الملالي؛ غضباً من السياسات الحكومية واحتجاجاً على ارتفاع الأسعار.
و دعا المتظاهرون، في مدينة قزوين، الناس للخروج إلى الشوارع للمطالبة بحقوقهم وهتفوا بشعارات أبرزها ” الموت للديكتاتور “. وفي كرمنشاه، أظهرت مقاطع فيديو مئات المتظاهرين الذين قيل إنهم  متضررين في السنوات الأخيرة من انهيار مؤسسات التسليف غير المرخص لها.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 13430 ] نشر منذ 43 دقيقة

حلو الله يوفق المسلمين لكل خير

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