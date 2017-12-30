الزعاق: انخفاض عابر في درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل

خالد الضبيبي(صدى):

كشف الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، عن توقعات الطقس على المملكة خلال هذا الأسبوع، مشيراً إلى وجود انخفاض عابر لدرجات الحرارة يشمل المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء من الشرقية والغربية.

وأوضح ” الزعاق “، أن انخفاض الحرارة على المنطقة الشمالية سيكون خلال يومي الأحد والإثنين، بينما ستنخفض على الوسطى وأجزاء من الشرقية والغربية يومي الثلاثاء والأربعاء.