الذهب يرتفع إلى أعلى معدل لة منذ 3 أشهر متأثراً بهبوط الدولار..

نايف السالم (صدى):

اشهدت أسعار الذهب، مساء الجمعة، أعلى معدل ارتفاع لها في 3 أشهر وأكير زيادة سنوية في 7 أعوام، متأثراً بهبوط الدولار متضرراً بالتوترات السياسية.

وارتفع المعدن النفيس، عند 1307 دولارات للأوقية، قبل أن يتراجع قليلا، كما ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.65% إلى 1303.11 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، منهية العام على مكاسب قدرها 13%.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الأكثر نشاطا 12.10 دولار، أو ما يعادل 0.93%، لتبلغ عند التسوية 1309.30 دولار للأوقية، مسجلة مكاسب 12% في 2017 .