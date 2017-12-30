تغيير ” الأراضي المحتلة ” من موقع رياضي أمريكي بطلب إسرائيل
استجابت رابطة دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين، إلى طلب وزيرة الرياضة والثقافة الإسرائيلية ميري ريجيف، بتغيير تعبير ” الأراضي الفلسطيني المحتلة ” من موقعها على الإنترنت.
ووصفت الوزير، العبارة بأنها تتناقض مع الموقف الأخير للولايات المتحدة الأميركية باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل”. وتحوَل التعبير إلى ” الأراضي المحتلة ” بدلاً من ” الأراضي الفلسطينية المحتلة “
alfahd42[ عدد التعليقات: 13430 ] نشر منذ 2 ساعتين
بل محتله الى يوم الدين مالم تعود
alfahd42[ عدد التعليقات: 13430 ] نشر منذ 2 ساعتين
مالم تعود فلسطين لاهلها المسلمين
alfahd42[ عدد التعليقات: 13430 ] نشر منذ 2 ساعتين
مهوب عاجبهم تعاطف بعض الشركات او الاتحادات او الدول