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تغيير ” الأراضي المحتلة ” من موقع رياضي أمريكي بطلب إسرائيل

تغيير ” الأراضي المحتلة ” من موقع رياضي أمريكي بطلب إسرائيل
واشنطن(صدى):

استجابت رابطة دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين، إلى طلب وزيرة الرياضة والثقافة الإسرائيلية ميري ريجيف، بتغيير تعبير ” الأراضي الفلسطيني المحتلة ” من موقعها على الإنترنت.

ووصفت الوزير، العبارة بأنها تتناقض مع الموقف الأخير للولايات المتحدة الأميركية باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل”. وتحوَل التعبير إلى ” الأراضي المحتلة ” بدلاً من ” الأراضي الفلسطينية المحتلة “


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 13430 ] نشر منذ 2 ساعتين

بل محتله الى يوم الدين مالم تعود

[ عدد التعليقات: 13430 ] نشر منذ 2 ساعتين

مالم تعود فلسطين لاهلها المسلمين

[ عدد التعليقات: 13430 ] نشر منذ 2 ساعتين

مهوب عاجبهم تعاطف بعض الشركات او الاتحادات او الدول

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