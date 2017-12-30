تونس: تفكيك خلية تكفيرية مكونة من 4 عناصر

تونس(صدى):

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، عن تفكيك خلية تكفيرية تتكون من 4 عناصر في سيدي بوزيد، وتم التحفظ على كافة عناصرها، ومحاكمتهم بتهمة الاشتباه في الانضام إلى تنظيم إرهابي.

وقالت الوزارة، إن الموقوفين كانوا يعقدون اجتماعات سرية بأحد المساجد بالجهة بعد صلاة العشاء وحتى صلاة الفجر، بعدما سمح لهم بذلك القائم بشؤون المسجد، كما أنهم يستمعون إلى أناشيد ذات منحى تكفيرى وتحرض على الإرهاب.