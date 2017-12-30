فريق ينجح في تصميم منازل قابلة للطي والتركيب

لندن(صدى):

تمكَن فريق من المهندسين البريطانيين، من تصميم وتطوير منازل قبلة للطي، حيث يمكن تركيب المنزل خلال 10 دقائق، وحمله في أي مكان، ويبلغ تكلفته قرابة 130 ألف دولار.

وتسمى تلك المنازل بـ ” تين فولد “، و تضم مساحة كبيرة نسبياً تصل حتى 64 متراً مربعاً عند تثبيتها، إلى جانب مساحة تخزين تصل إلى 20 متراً مربعاً لطي الجدران الداخلية.

كما أن قطع الأثاث من مفروشات وأرائك وأسِرَّة وكراسي وطاولات لها أماكن مخصصة في المنزل، ويُمكن طيِّها بالكامل على شكل صندوق مغلق وتركيبها عند الحاجة دون الحاجة إلى أدوات معقَّدة.