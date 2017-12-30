مصير الأقمار بعد طرد الكواكب لها
بينت دراسة أجراها مجموعة من علماء الفلك بجامعة كورنيل الأمريكية، أن غالبية الأقمار تدور حول مدارات غير مستقرة، تطرد من قبل الكواكب المتشكلة حديثاً في أنظمتها النجمية .
وأوضحت الدراسة أن الطرد يأتي بسبب تفاعل نشاط الكواكب فيما بينها، ما يؤدي لبقاء 10 إلى 20% منها كأقمار مستقرة تدور في أفلاكها. وترمى الأقمار المتبقية إلى الفضاء بين النجوم لتصطدم بالغازات العملاقة أو لتصبح (كواكب) مستقلة تدور حول النجوم في الكون.
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1884 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا اله الا الله وفي كل شيء له أية تدل على أنه واحد