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مصير الأقمار بعد طرد الكواكب لها

مصير الأقمار بعد طرد الكواكب لها
نورة الشهري (صدى):

بينت دراسة أجراها مجموعة من علماء الفلك بجامعة كورنيل الأمريكية، أن غالبية الأقمار تدور حول مدارات غير مستقرة، تطرد من قبل الكواكب المتشكلة حديثاً في أنظمتها النجمية .

وأوضحت الدراسة أن الطرد يأتي بسبب تفاعل نشاط الكواكب فيما بينها، ما يؤدي لبقاء 10 إلى 20% منها كأقمار مستقرة تدور في أفلاكها. وترمى الأقمار المتبقية إلى الفضاء بين النجوم لتصطدم بالغازات العملاقة أو لتصبح (كواكب) مستقلة تدور حول النجوم في الكون.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1884 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا اله الا الله وفي كل شيء له أية تدل على أنه واحد

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