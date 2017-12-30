الصين تترد على اتهامات ” ترامب ” بشأن مساعدة كوريا الشمالية

بكين(صدى):

ردَت الصين على اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن السماح بوصول نفط إلى كوريا الشمالية عن طريقها، ما يعني انتهاك لعقوبات فرضتها الأمم المتحدة على بيونج يانج. ونفت الصين جميع الاتهامات التي وجهها ” ترامب ” إليها، حيث أشار في في تغريدة له بموقع تويتر إلى أن الصين ” ضيطت متلبسة ” بالسماح بوصول شحنات نفط إلى كوريا الشمالية.

من جانبها، أوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ، أن الصين تطبق دائما قرارات مجلس الأمن التي تخص كوريا الشمالية بشكل كامل وتفي بالتزاماتها الدولية. لا نسمح قط للشركات والمواطنين الصينيين بخرق هذه القرارات.