بالفيديو.. المنتخب الأولمبي يستعد للمغادرة إلى الصين

نواف السالم(صدى):

الآن يستعد المنتخب الوطني الأولمبي، الآن، إلى مغادرة البلاد إلى الصين؛ لاستكمال معسكره الإعدادي قبل انطلاق كأس آسيا تحت 23 عاماً في التاسع من يناير.

ونشر حسباب المنتخب السعودي على موقع ” تويتر ” مقطع فيديو، أثناء انتظار لاعبي المنتخب في المطار، قبل إقلاع الطائرة بعد قليل. يستعد المنتخب الوطني الأولمبي، الآن، إلى مغادرة البلاد إلى الصين؛ لاستكمال معسكره الإعدادي قبل انطلاق كأس آسيا تحت 23 عاماً في التاسع من يناير.

ونشر حسباب المنتخب السعودي على موقع ” تويتر ” مقطع فيديو أثناء انتظار لاعبي المنتخب في المطار، قبل إقلاع الطائرة بعد قليل.