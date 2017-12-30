” الجوف ” تستعد لانطلاق مهرجان زيت الزيتون السنوي

علي العنزي(صدى):

تستعد منطقة الجوف، لانطلاق مهرجان زيت الزيتون السنوي، في 23 ربيع الآخر الجاري؛ وذلك لرفع معدل الاستثمار في صناعات الزيتون بأنواعه.

ويهدف المهرجان إلى التعريف بهذا المنتج وتسويقه, و رفع معدل الاستثمار فيه بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف.

ويخصص مهرجان هذا العام عبارة “ غصن الذهب ” كعبارة تسويقية تهدف لجذب الانتباه إلى أن غصن شجرة الزيتون بالجوف ينتج العديد من الصناعات، وهي دعوة للاستثمار بهذا الغصن الذي يحظى في منطقة الجوف بظروف مناسبة لإنتاج عالي الجود.

كما يقوم المهرجان بالتعاون مع جهات مختلفة بعقد مؤتمرات وندوات للبحث بهذا الجانب.