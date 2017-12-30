أمير مكة في زيارة تفقدية لجناح الحج والعمرة بمعرض مشاريع إعمار المنطقة

حمود العنزي (صدى):

زار سمو الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير مكة، الجناح الخاص بوزارة الحج والعمرة في المؤتمر والمعرض الدولي لمشاريع إعمار مكة، وكذلك المشروعات والبرامج الخاصة بالوزارة.

واستمع سمو الأمير إلى شرح لما يضمه جناح ” الوزارة ” من مقتنيات، تتمثل في العديد من الصور الفوتوغرافية والنماذج والمجسمات والتصاميم، إضافة إلى عدد من المشروعات الخاصة بخدمة ضيوف الرحمن التي تم تنفيذها في أرض الواقع، كنظام إدارة وتتبُّع وإرشاد حافلات ضيوف الرحمن، ومشروع النقل الترددي بالمشاعر المقدسة.